Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Auf Vordermann aufgefahren.

Lippe (ots)

Auf der Bielefelder Straße ereignete sich am Donnerstagmittag (23.11.2023) ein Auffahrunfall, nach dem zwei Personen leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Ein 38-Jähriger aus Detmold fuhr gegen 12.30 Uhr mit seinem Opel Astra in Richtung Detmold. Augenscheinlich bemerkte er zu spät, dass der Renault vor ihm verkehrsbedingt wartete, so dass er auf diesen auffuhr. Der 32-jährige Renault-Fahrer sowie sein 34-jähriger Beifahrer erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell