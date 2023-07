POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Wohnhaus in der Bucher Straße - Polizei sucht Zeugen (23./25.07.2023)

Radolfzell (ots) - Eine betrunkene Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag auf der Schützenstraße einen Unfall gebaut. Die 66-jährige Mercedes-Fahrerin war auf der Schützenstraße unterwegs. Am Kreisverkehr zur Haselbrunnstraße prallte die Frau in das Heck eines dort verkehrsbedingt haltenden Audi Q5 eines 44-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten ...

mehr