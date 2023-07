Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Junge bei Unfall auf dem "Langenrain" schwer verletzt (25.07.2023)

Singen (ots)

Ein Junge hat bei einem Unfall auf dem "Langenrain" am Dienstagabend schwere Verletzungen erlitten. Auf Höhe der Hausnummer 22 fuhr der 7-Jährige mit einem Cityscooter unvermittelt über die Straße. Dabei prallte er frontal in einen Opel Astra einer 64-Jährigen, die in Richtung Berliner Straße unterwegs war. In der Folge geriet der Bub unter das Auto. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Jungen in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell