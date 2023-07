Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Betrunkene Autofahrerin baut Unfall (25.07.2023)

Radolfzell (ots)

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag auf der Schützenstraße einen Unfall gebaut. Die 66-jährige Mercedes-Fahrerin war auf der Schützenstraße unterwegs. Am Kreisverkehr zur Haselbrunnstraße prallte die Frau in das Heck eines dort verkehrsbedingt haltenden Audi Q5 eines 44-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der 66-Jährigen fest. Ein Test mit einem Ergebnis von über 1,8 Promille bestätigte den Verdacht. Die Frau musste ihr Auto stehenlassen und neben ihrem Führerschein in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. An den beiden Autos entstand durch den Auffahrunfall Sachschaden in Höhe von je rund 1.500 Euro.

