POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (09.11.2023) kam es gegen 21:45 Uhr in einem Parkhaus in der Rheinuferstraße zu mehreren Einbrüchen in geparkte Autos. Bei allen wurde eine Scheibe beschädigt und sich so Zutritt zum Fahrzeuginneren verschafft. Der unbekannte Täter hatte es auf Wertgegenstände in den Autos abgesehen. Die genaue Schadenshöhe lässt sich bislang noch nicht beziffern. Haben sie die Tat beobachtet oder ...

