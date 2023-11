Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verletzter nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (09.11.2023) kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos in der Hemshofstraße. Eine 53-Jährige missachtete hierbei ihre Wartepflicht und fuhr von der Kurze Straße in die Hemshofstraße ein. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer vorfahrtsberechtigen 51-Jährigen. Dieser verletzte sich durch den Aufprall leicht. Es entstand außerdem ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

