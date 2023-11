Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alle vier Reifen zerstochen

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Mittwoch (08.11.2023) 15:00 Uhr und Donnerstag (09.11.2023) 08:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Erzbergstraße. Am Auto der Geschädigten wurden alle vier Reifen zerstochen. Es entstand ein Sachschaden der auf 500 Euro geschätzt wird. Haben sie die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

