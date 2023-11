POL-PPRP: Zwei Verletzte nach Unfall

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte versuchten in dem Zeitraum vom 04.11.2023 bis zum 06.11.2023 in ein Wohnhaus im Bereich Am Herrschaftsweiher einzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Jan Liebel Telefon: 0621-963-1500 ...

mehr