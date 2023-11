Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen nach zwei Verkehrsunfallfluchten gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmittag (09.11.2023) kam es gegen 14:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Budapester Straße. Ein Unfallzeuge konnte einen weißen Transporter beobachten, der beim Ausparken ein Motorrad touchierte. Das Motorrad fiel durch den Zusammenstoß auf die Seite und es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (08.11.2023) 15:00 Uhr und Donnerstag (09.10.2023) 8:00 Uhr kam es in der Hohenzollernstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das geparkte Auto des Geschädigten an der linken Front und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern.

Haben sie einen der beiden Unfälle wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell