POL-E: Essen: 39-Jähriger entzieht sich Kontrolle, fährt Polizisten an und flüchtet - 1. Folgemeldung

Essen (ots) - 45355 E-Borbeck: Am Montagnachmittag (26. Juni) flüchtete ein 39-Jähriger mit einem Renault Megane vor einer Verkehrskontrolle. Nachdem er in eine Sackgasse abgebogen war, wendete er, fuhr einen Polizeibeamten an, schleifte diesen mehrere Meter mit sich und flüchtete. Ein Notarzt brachte den lebensgefährlich verletzten Polizisten in ein Krankenhaus. ...

