POL-E: Essen: 39-Jähriger entzieht sich Kontrolle, fährt Polizisten an und flüchtet

Essen (ots)

45355 E-Borbeck: Am Mittwochnachmittag (26. Juni) flüchtete ein 39-Jähriger mit einem Renault Megane vor einer Verkehrskontrolle. Nachdem er in eine Sackgasse abgebogen war, wendete er, fuhr einen Polizeibeamten an, schleifte diesen mehrere Meter mit sich und flüchtete. Ein Notarzt brachte den lebensgefährlich verletzten Polizisten in ein Krankenhaus. Der 39-Jährige konnte kurz darauf festgenommen werden.

Gegen 16:20 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung einen Renault Megane nach einem Verkehrsverstoß anzuhalten. Der Fahrer des grauen Renault hielt jedoch nicht an und flüchtete vor den Beamten.

An der Flurstraße bog der Mann in eine Sackgasse ab und wendete. Zeitgleich stieg ein Polizeibeamter aus dem Streifenwagen. Plötzlich beschleunigte der Fahrer und fuhr auf den Polizisten zu. Er erfasste den Beamten und schleifte ihn mehrere Meter mit sich.

Nachdem der Verletzte zu Boden gefallen war, flüchtete der Unbekannte mir seinem Fahrzeug in Richtung Borbeck.

Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung des Polizisten und brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort wird der Verletzte derzeit intensiv aufgrund schwerer Verletzungen behandelt.

Sofort wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Hierbei unterstützte unter anderem auch ein Polizeihubschrauber die Einsatzkräfte aus Essen und den umgebenen Polizeibehörden Bochum, Gelsenkirchen, Oberhausen und Recklinghausen aus der Luft.

Noch am Nachmittag konnte der flüchtige Fahrer ermittelt und in Essen-Dellwig festgenommen werden. Es handelt sich um einen 39-jährigen Essener mit deutscher Staatsangehörigkeit. Er ist bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten.

Eine Mordkommission übernahm die weiteren Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell