Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Euskirchen (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr befuhr eine 81-jährige Frau aus Euskirchen mit ihrem Pkw Hyundai den Pützbergring in Fahrtrichtung Billiger Straße. An der Kreuzung An der Vogelrute wartete zur gleichen Zeit ein 41-jähriger Euskirchener aus Richtung Römerstraße kommend in seinem Volvo vor dem Rotlicht der Ampel. Er beabsichtigte, die Kreuzung geradeaus in Fahrtrichtung Bahnhof zu überqueren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte sein Pkw im Kreuzungsbereich mit dem Hyundai der querenden Frau, als er bei Grünlicht anfuhr und sein Pkw auf der Beifahrerseite von dem Hyundai getroffen wurde. Beide Autos prallten nach der Kollision gegen einen Mazda, der von einer 53-jährigen Frau aus Euskirchen gesteuert wurde. Diese befand sich dem Volvo gegenüber ebenfalls auf der Straße An der Vogelrute und wollte nach links in Richtung Pützbergring abbiegen. Als sie sich in den Kreuzungsbereich vortastete und hier wartete, um die Vorfahrt des entgegenkommenden Volvofahrers zu gewähren, wurde ihr Auto von beiden verunfallten Fahrzeugen getroffen und leicht beschädigt. Die 81-jährige Hyundai-Fahrerin wurde durch die Kollision verletzt und an der Unfallstelle notärztlich versorgt. Sie wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Volvo und der Hyundai wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich bis ca. 17.45 Uhr durch die Polizei gesperrt, die bei dem Einsatz durch die Feuerwehr der Stadt Euskirchen unterstützt wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell