POL-IZ: 230901.1 Norderheistedt: Folgemeldung zu 230831.3 - Unfall mit Kutsche

Norderheistedt (ots)

Nach dem Alleinunfall mit einer Kutsche am Mittwochabend in Norderheistedt ist die 67-jährige Kutscherin am späten Donnerstagvormittag an den Folgen des Unglücks verstorben.

