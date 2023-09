POL-EU: Zeugenaufruf: Einbruch in Einfamilienhaus

Euskirchen-Rheder (ots) - Zwischen dem 28. und 31. August kam es in der Dechant-Wolfgarten-Straße in Euskirchen-Rheder zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Es wurden mehrere Gegenstände, darunter Bekleidung und Spielzeug, im unteren fünfstelligen Euro-Bereich entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / 799-90209 ...

mehr