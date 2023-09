POL-EU: Einbruch in Lagerhalle

Euskirchen (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (30. August),19.30 Uhr bis Donnerstag (31. August), 20.20 Uhr, wurden in der Straße Weiße Erde in Euskirchen mehrere Gegenstände sowie Bargeld aus einem Transporter gestohlen. Wie die Unbekannten in das Fahrzeug gelangten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. An dem Transporter konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

mehr