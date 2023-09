POL-EU: Dieselkraftstoff auf Rastplätzen entwendet

Mechernich-Firmenich (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (30. August),16.30 Uhr bis Donnerstag (31. August), 9.30 Uhr, wurden aus einer Garage in der Kurfürstenstraße in Mechernich-Firmenich zwei E-Mountainbikes entwendet. Unbekannte öffneten die Garage und entwendeten die beiden E-Bikes. Der Wert der beiden Fahrräder beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr