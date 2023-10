Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nach dem Stolpern umgerissen - Polizei sucht Fußgänger nach Vorfall am August-Bebel-Platz

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, war eine 27-Jährige auf einem Fußgängerweg am August-Bebel-Platz unterwegs, als sie plötzlich von einem unbekannten Mann umgerissen wurde. Der Fremde war von der Niedersachsenstraße bei Grün über die Ampelanlage in Richtung Bruchstraße gegangen und dabei über einen Bordstein gestolpert. Um nicht selbst zu Boden zu Fallen, hielt er sich an der 27-Jährigen fest. Am Ende stürzten beide auf den Asphalt, die Osnabrückerin wurde leicht verletzt und war für eine kurze Zeit bewusstlos. Mehrere Ersthelfer eilten zu der Frau und kümmerten sich um sie. Der Mann, der sich eigenen Angaben zufolge leicht am Ellenbogen verletzte, entfernte sich schlussendlich in Richtung der Bushaltestelle am Hauptbahnhof.

Die Polizei wurde wenig später über den Vorfall informiert. Nun suchen die Ermittler die Ersthelfer sowie den unbekannten Mann. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

Zur Beschreibung des Gesuchten:

-korpulente Figur -Glatze -Brille -Spiegelreflexkamera über der rechten Schulter -schwarze Kleidung -Rucksack

