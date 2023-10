POL-OS: Bad Essen: Einbruch in Marken Discounter- Zigaretten entwendet

Osnabrück (ots) - In der Nacht von Freitag (21.00 Uhr) auf Samstag (08.50 Uhr) trieben in Osnabrück Diebe ihr Unwesen. In der Straße Blumenmorgen, unweit der Bramstraße, stahlen die Unbekannten vier Reifen samt Felgen von einem Mercedes-Benz. Sie "bockten" das Fahrzeug, welches ordnungsgemäß verschlossen am rechten Straßenrand stand, auf und entwendeten die ...

