POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Felgen- und Reifendiebstahl gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Freitag (21.00 Uhr) auf Samstag (08.50 Uhr) trieben in Osnabrück Diebe ihr Unwesen. In der Straße Blumenmorgen, unweit der Bramstraße, stahlen die Unbekannten vier Reifen samt Felgen von einem Mercedes-Benz. Sie "bockten" das Fahrzeug, welches ordnungsgemäß verschlossen am rechten Straßenrand stand, auf und entwendeten die Reifen samt Felgen. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541-327-2215 entgegengenommen

