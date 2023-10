Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Dodesheide: Unfall im Kreuzungsbereich- Eine Person leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen gegen 07.50 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau mit ihrem PKW die Straße in der Dodesheide in Fahrtrichtung stadteinwärts. Aus Unaufmerksamkeit missachtete sie im Kreuzungsbereich das Rotlicht und kollidierte hier mit einem 58- jährigen Audifahrer der bei Grünlicht den Haster Weg in Fahrtrichtung Vehrter Landstraße befuhr. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 58- jährige Mann blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

