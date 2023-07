Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Boppard/ Buchholz (ots)

In der Nacht zum 30.07.2023 kam es zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Der 23-jährige, erheblich alkoholisierte, Fahrzeugführer startete seine Fahrt in Boppard/ Buchholz. Hier beschädigte er beim Ausparken ein anderes Fahrzeug. Durch diesen Zusammenstoß entstand schon erheblicher Sachschaden. Daraufhin setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort in Richtung Undenhausen. In der dortigen Ortslage, kam es zu mehreren Zusammenstößen. Hier beschädigte er von insgesamt zwei Anwesen Zäune, Mauern und Pflanzkübel, sowie ein an der Straße geparktes Fahrzeug.

Die Schadenshöhe kann zum derzeitigen Moment noch nicht abgeschätzt werden.

