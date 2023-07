Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Fahrzeug in der Kilianstraße

Koblenz (ots)

Am Samstag, den 29.07.2023 gegen 21:45 Uhr parkte der Geschädigte seinen PKW, einen blauen Renault Twingo, am rechten Fahrbahnrand der Kilianstraße 45 in Koblenz. Um 23:28 Uhr wird hiesiger Dienststelle eine eingeschlagene Seitenscheibe am o.g. PKW gemeldet. Durch unbekannten Täter wurde in der Zeit von 21:45 Uhr - 23:28 Uhr auf unbekannte Weise das Seitenfenster des Fahrzeuges eingeschlagen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der 0261-1032910 oder unter der nachfolgenden E-Mail-Adresse (PIKoblenz2.Wache@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

