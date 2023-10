Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Polizeieinsatz am Bahnhof

Melle (ots)

Am Donnerstagabend rief ein bislang anonymer Anrufer gegen 17:10 Uhr bei der Polizei Melle an. Der Mitteiler drohte damit, unverzüglich Straftaten im Bereich des Meller Bahnhofs zu begehen. Aufgrund dessen begaben sich mehrere Streifenwagen zum Einsatzort und sperrten den Bereich um den Bahnhof vorsorglich ab. Zeitgleich fanden weitere polizeiliche Maßnahmen statt. Nach intensiver Überprüfung und derzeitigen Ermittlungen konnten die Polizeikräfte vor Ort keine Feststellungen treffen. Es gibt keine tatsächlichen Anhaltspunkte für unmittelbar bevorstehende Straftaten am Bahnhof.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell