Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf: Einbruchdiebstahl in das Gemeindehaus der katholischen Kirche St. Clemens in Bockenem

Hildesheim (ots)

Bockenem (pie). In dem Zeitraum vom 28.02.2023 um 18:00 Uhr und dem 01.03.2023 um 08:20 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in das Gemeindehaus der kath. Kirche St. Clemens in Bockenem. Hierbei entstanden am Inventar des Gemeindehauses und der Kirche nicht unerhebliche Schäden in einer geschätzten Schadenshöhe von 6000EUR.

Personen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können oder in dem Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth zu melden.

