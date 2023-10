Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter/A33: Tödlicher Verkehrsunfall - Polizei ermittelt gegen flüchtigen Opel-Fahrer - Zeugenaufruf

Osnabrück (ots)

Am frühen Montagmorgen (6 Uhr) ereignete sich auf der A33 in Fahrtrichtung Diepholz, kurz vor der Anschlussstelle Borgloh, ein schwerer Verkehrsunfall. Für einen 32-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer eines Fahrzeugs vom Typ Opel Zafira geben können. Der Unbekannte steht in dem Verdacht, den Unfall verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt zu haben.

Zur Unfallzeit war der später Verstorbene als Beifahrer, gemeinsam mit einem 34-Jährigen in einem VW Phaeton auf der A33 in Richtung Diepholz unterwegs, als sich plötzlich von hinten ein Opel mit hoher Geschwindigkeit näherte. Nachdem beide Fahrzeuge nacheinander auf dem Überholfahrstreifen einen polnischen LKW überholten, kam es zu bisher nicht abschließend geklärten Lenkmanövern des unbekannten Opel-Fahrers. Auf gleicher Höher soll der Unbekannte sein Auto plötzlich in Richtung der Fahrzeugseite des Oberklassewagens gelenkt haben. Daraufhin verlor der 34-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW kollidierte anschließend mit der Leitplanke und kam erst in einem angrenzenden Waldstück zum Stillstand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Beifahrer aus dem Fahrzeug geschleudert. Hierbei erlitt der 32-Jährige tödliche Verletzungen. Der zwei Jahre ältere Fahrer aus Bad Rothenfelde kam mit dem Leben davon, erlitt jedoch schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde das Unfallwrack beschlagnahmt.

Der Fahrer des Opels stieg mehrere hundert Meter nach dem Unfall kurzzeitig aus seinem Fahrzeug aus benutzte sein Mobiltelefon. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich bei der Polizei zu melden.

Die Ermittler suchen daher nun dringend Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder dem Unfallgeschehen geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell