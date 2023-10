POL-PDNR: Sachbeschädigung an Wohnhaus

Rheinbreitbach und Dattenberg (ots) - Am Montagmorgen erhielten zwei Frauen verdächtige Anrufe, welche als Beratungsgespräche deklariert wurden. In einem Fall meldete sich ein Mann bei einer 74-jährigen Frau aus Rheinbreitbach und bot eine Solarberatung für ihr Wohnhaus an. Die Frau beendete das Gespräch mit dem Hinweis, dass sie kein Interesse habe. In einem zweiten Fall meldete sich ein Anrufer bei einer 87-jährigen Frau aus Dattenberg und gab an, er müsse den Strom ...

