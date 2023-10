Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugen gesucht: Baustellenbeschilderung entfernt

Steinheim (ots)

Bei Ermittlungen nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Zeugen.

Dieser ereignete sich in der Nacht zu Sonntag, 01.10.2023, in Steinheim in den Straßen "Am Schorrberg" und "Am Hanekeberg". In der Straße "Am Hanekeberg" war zu diesem Zeitpunkt eine Baustelle eingerichtet, welche mittels Schildern und Warnbarken abgesichert wurde. Bisher unbekannte Täter entfernten diese Schilder und Warnbarken und stellten sie in der Straße "Am Schorrberg" wieder auf, so dass die Baustelle gänzlich ungesichert war.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen lässt sich die Tatzeit zwischen 21:30 und 01:20 Uhr eingrenzen.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat in dem angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /buc

