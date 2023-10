POL-HX: Zeugen gesucht: Firmeneinbrüche in Borgentreicher Gewerbegebiet

Warburg (ots) - Bei Ermittlungen nach einer Unfallflucht sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Zeugen. Diese ereignete bereits am Freitagvormittag, 22.09.2023, zwischen 10:00 und 11:30 Uhr an der Kasseler Straße in Warburg. Ein 34-jähriger Warburger parkte seinen schwarzen Audi in diesem Zeitraum vor einem dortigen Ärztehaus. Als er zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er, dass der linke Außenspiegel nach ...

mehr