Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Diebstahl aus Kinokasse.

Lippe (ots)

Aus der Kasse eines Kinos in der Neuen Torstraße stahlen zwei Unbekannte am Donnerstagabend (23.11.2023) gegen 21.15 Uhr eine niedrige 3-stellige Summe Bargeld. Während einer der Männer den Mitarbeiter des Kinos ablenkte, griff der andere in die Kasse und klaute das Geld. Anschließend rannten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung davon. Die Täter werden wie folgt beschrieben: ca. 20 - 25 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, ein Mann trug einen blau-grauen Pullover, der andere war mit einem schwarzen Pullover bekleidet. Wer Zeugenhinweise zum Diebstahl geben kann, wendet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

