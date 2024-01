Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.01.2024 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Vermeintliche Schlägerei stellt sich als Ladendiebstahl heraus

Am Mittwochnachmittag wurde der Polizei eine Schlägerei in der Heilbronner Innenstadt gemeldet. Als die Beamten gegen 15.30 Uhr mit mehreren Streifen in der Kirchbrunnenstraße eintrafen, stellte sich allerdings schnell heraus, dass der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes am Kiliansplatz einen 27-jährigen Ladendieb verfolgt und gestellt hatte. Hierbei kam es zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern in deren Verlauf der Ladendetektiv den Dieb zu Boden brachte und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Da ein unbeteiligter Dritter, in Unkenntnis des vorausgegangenen Ladendiebstahls, kurzzeitig versuchte dem 27-Jährigen zu helfen, entstand der Eindruck einer Schlägerei. Nach dem Eintreffen der Beamten konnte die Situation schnell geklärt und der Ladendieb vorläufig festgenommen werden.

