POL-ST: Rheine-Mesum, Diebstahl aus Pkw - Werkzeuge und Messgeräte entwendet

Steinfurt (ots) - Unbekannte sind am Samstag (12.08.2023) zwischen 10.30 Uhr und 15.40 Uhr in ein Doppelhaus in der Goswinstraße eingestiegen. Die Täter hebelten in einer Haushälfte die Terrassentür auf. In dem Haus durchwühlten sie in einigen Räumen die Schränke. Sie erbeuteten unter anderem mehrere Playstations und ein Schmuckkästchen. Ein Teil des Diebesguts ...

