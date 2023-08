Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfallflucht

Lengerich (ots)

Am Dienstag (08.08.) kam es um 10.15 Uhr auf der Ibbenbürener Straße in Höhe der Hausnummer 85 zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher flüchtete. Der Fahrer einer Sattelzugmaschine des Herstellers MAN befuhr die Ibbenbürener Straße aus Richtung Lengerich in Richtung Brochterbeck. Hinter ihm fuhren mehrere Fahrzeuge. Ein schwarzer SUV überholte die Fahrzeugschlange. Als dieser aufgrund von Gegenverkehr plötzlich wieder in den fließenden Verkehr einscheren musste, kollidierte er mit der Sattelzugmaschine des Unfallgeschädigten. An dem Lkw entstand im vorderen linken Fahrzeugbereich ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Der schwarze SUV müsste aufgrund der Kollision einen größeren Schaden im rechten hinteren Fahrzeugbereich haben. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481-9337-4515.

