Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.01.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Weikersheim: Auto kollidiert mit Horde Wildschweinen

Am Donnerstagmorgen kollidierte bei Weikersheim ein Pkw mit mehreren Wildschweinen. Dabei wurde die Fahrerin verletzt. Gegen 07.30 Uhr fuhr die 46-jährige Ford-Lenkerin auf der Landesstraße zwischen Weikersheim und Laudenbach. Als plötzlich mehrere Wildschweine die Straße überquerten konnte sie wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen zwei Wildschweinen und dem Pkw. Die Fahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Wildschweine überlebten den Aufprall nicht.

Hardheim: Umfallender Baum erwischt fahrendes Auto

Bei Hardheim stürzte am Mittwoch ein Baum auf einen fahrenden PKW. Gegen 18.30 Uhr fuhr eine 44-Jährige in ihrem Ford auf der Landestraße zwischen Hardheim und Riedern. Als plötzlich ein vermutlich durch den starken Wind zu Fall gebrachter Baum auf das fahrende Auto herabstürzte. Durch den Aufprall ging die Windschutzscheibe zu Bruch. Die Autofahrerin und ihre 10 Jahre alte Mitfahrerin blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

