Polizei Dortmund

POL-DO: Auto kollidiert mit verunfalltem Wagen: Junge Frau wird bei Verkehrsunfall auf der A 46 schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1137

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 46 ist am Samstagabend (25. November) eine junge Frau schwer verletzt worden. Ein Auto war mit einem verunfallten Wagen kollidiert, der sich zu dem Zeitpunkt auf dem Seitenstreifen befand.

Der Unfall ereignete sich gegen 22.10 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Brilon, zwischen den Anschlussstellen Hagen-Elsey und Iserlohn-Oestrich. Zunächst hatte ein 25-Jähriger aus Aachen aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Opel verloren. Sein Auto geriet ins Schleudern und kollidierte rechts mit der Schutzplanke. Anschließend blieb es auf dem Seitenstreifen stehen. Ein 43-jähriger Mann aus Hemer bemerkte den Unfall und hielt mit seinem Porsche dahinter an um zu helfen. Der 25-Jährige und seine 27-jährige Beifahrerin aus Aachen verließen in der Folge ihr Fahrzeug.

In diesem Moment schleuderte ein Mazda in die stehenden Autos. Der 29-jährige Fahrer aus Hemer hatte aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Die 27-Jährige befand sich zum Unfallzeitpunkt zwischen dem Opel und dem Porsche. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Der 25-Jährige und der 29-Jährige trugen leichte Verletzungen davon. Rettungswagen brachten alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Die A 46 musste an der Unfallstelle bis zum Sonntagmorgen gesperrt werden. Eine Ableitung wurde an der Anschlussstelle Iserlohn-Letmathe eingerichtet.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 105.000 Euro.

Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte ab Montag zu den üblichen Geschäftszeiten ab 7 Uhr an die Pressestelle der Polizei Dortmund.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell