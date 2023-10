Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Trunkenheit im Straßenverkehr

Bad Sobernheim (ots)

Am 17.10.2023 gegen 23:30 Uhr wurde ein 22 jähriger Mann mit seinem Fahrzeug in der Staudernheimer Straße in Bad Sobernheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Kirn unterzogen. Beim Ansprechen des Fahrzeugführers konnten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem jungen Mann feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Während der Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer neben Alkohol auch Drogen konsumiert hatte und darüber hinaus nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Aufgrund seines Wohnsitzes im Ausland wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung einbehalten. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr.

