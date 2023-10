Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: PKW gerät in Gegenverkehr, zwei Personen leichtverletzt

Hochstetten-Dhaun (ots)

Am Samstagmorgen, den 14.10.2023 um 07:45 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der B41 zwischen Hochstetten-Dhaun und Simmertal ausrücken. Eine 27-jährige Frau aus dem Landkreis Birkenfeld war mit ihrem Toyota in Fahrtrichtung Simmertal unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in der langgezogenen Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet. Dabei stieß die Toyota-Fahrerin mit der Fahrzeugfront gegen das Heck eines entgegenkommenden Mercedes. Hierdurch verlor die 58-jährige Mercedes-Fahrerin kurz die Kontrolle über ihren PKW und prallte zunächst mit dem Heck gegen die Leiplanke ihrer Fahrspur. Anschließend kam der Mercedes in der Leitplanke der Gegenfahrspur zum Stehen. Beide Frauen zogen sich nur leichte Verletzungen zu. Die nicht mehr fahrbereiten PKW mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 EUR geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Streckenabschnitt für eine Stunde in beide Richtungen gesperrt werden.

Die Unfallverursacherin muss sich nun einem Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung stellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell