POL-PIKIR: Alkoholfahrt dank Zeugenhinweis beendet.

Kellenbach (ots) - Der 71-jährige Fahrer eines SUV kam am Mittwochvormittag gegen 09:40 Uhr auf der B 421 von Kellenbach in Richtung Heinzenberg auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Baum. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Er erlitt bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen und wurde zur Beobachtung in ...

