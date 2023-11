Polizei Dortmund

POL-DO: Transporter fährt auf Sattelzug auf - 66-Jähriger bei Verkehrsunfall auf der A 45 lebensgefährlich verletzt

Dortmund (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 45 ist am Freitagvormittag (24. November) ein 66-Jähriger aus Siegen lebensgefährlich verletzt worden. Er fuhr mit seinem Transporter auf einen Sattelzug auf.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.10 Uhr auf der Fahrbahn Richtung Hagen kurz hinter der Anschlussstelle Siegen. Den ersten Zeugenangaben zufolge war der 66-Jährige an dieser auf die A 45 aufgefahren. Als er gerade von der Beschleunigungsspur auf den rechten Fahrstreifen gewechselt hatte, fuhr er mit seinem Opel aus bislang ungeklärter Ursache auf den Sattelzug eines 36-Jährigen aus Belarus auf.

Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam der 66-Jährige in ein Krankenhaus.

An der Unfallstelle landete ein Rettungshubschrauber. Die A 45 musste zunächst komplett gesperrt werden. Ab ca. 12.35 Uhr war der linke Fahrstreifen wieder befahrbar, ab ca. 15.40 Uhr der mittlere. Im Laufe des späten Nachmittags wurde auch der rechte Fahrstreifen wieder freigegeben.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 36.000 Euro.

Am Abend, gegen 18.25 Uhr, ereignete sich auf der A 45 in Richtung Hagen ein weiterer Verkehrsunfall, der für eine Sperrung sorgte. Bei dem Unfall mit zwei beteiligten Pkw und einem Auto wurde niemand verletzt. Der rechte und mittlere Fahrstreifen waren in Richtung Hagen allerdings zwischen dem Autobahnkreuz Dortmund/Witten und der Anschlussstelle Dortmund-Süd für rund zwei Stunden gesperrt.

