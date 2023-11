POL-DO: Polizei nimmt mutmaßliche Betrüger fest - Zeuge hilft bei der Festnahme

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1130 Nach zwei Bränden in Dortmund-Hörde sucht die Polizei Zeugen. Am Donnerstagmorgen (23. November) hatte es an der Cheruskerstraße gebrannt, am Freitagmorgen (24. November) an der Dessauer Straße. Am Donnerstag wurden Polizei und Feuerwehr gegen 7 Uhr alarmiert. Im Keller eines Mehrfamilienhauses brannte es. Die Polizei geht nach den ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus. Bei dem ...

mehr