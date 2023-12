POL-HA: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hagen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (07.12.2023) beobachtete der Detektiv eines Geschäftes in Boele einen Ladendiebstahl. Der 38-Jährige beobachtete, gegen 14.30 Uhr, eine Frau, die an der Kasse des Supermarktes in der Freiligrathstraße stand. Sie nahm mehrere Zigarettenschachteln aus dem Regal und verstaute diese in ihren Jackentaschen. An der Kasse bezahlte sie ...

