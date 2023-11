Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Siegfriedstraße wurde am Freitagvormittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür zum Wintergarten auf und durchsuchten dann sämtliche Räume des Hauses. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen. Am Samstag wurde ein weiterer Einbruchsversuch auf der Siegfriedstraße festgestellt. Zeugen waren am Freitag Männer aufgefallen, die sich verdächtig verhielten, indem sie zum Beispiel mehrfach "auf und abgingen". Die Personen wurden wie folgt beschrieben:

1) 1,90m bis 1,95m groß, dunkelbraune Haare, dunkle Hose, dunkler Pullover mit Kapuze. 2) 1,80m bis 1,85m groß, dunkle Hose, dunkler Pullover mit Kapuze.

Datteln:

Auf der Löringhofstraße sind unbekannte Täter am Samstagvormittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Haus. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und Schmuck gestohlen.

Haltern am See:

Am Wochenende ereigneten sich in Haltern am See mehrere Einbrüche. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben:

Auf der Melchersstraße wurde am Freitag in ein Wohnhaus eingebrochen. Eine Terrassentür wurde gewaltsam geöffnet. Dadurch gelangten die Täter in das Gebäude und durchsuchten es. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Messerblock entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 11:00 Uhr - 13:00 Uhr.

Auf der Hauptstraße wurde am Freitag in ein Wohnhaus eingebrochen. Auch hier wurde eine Terassentür aufgebrochen und das Haus anschließend durchsucht. Es konnten noch keine Angaben zur Tatbeuchte gemacht werden. Der Einbruch ereignete sich zwischen 15:35 Uhr und 21:20 Uhr.

Auf der Straße Im Heidgarten gelangten unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag und dem späten Freitagabend in ein Wohnhaus. Eine Terassentür wurde gewaltsam geöffnet und das Objekt durchsucht. Die Täter entwendeten unter anderem Schmuck, eine Tauchausrüstung und eine GoPro-Videokamera.

Auf dem Ackerweg sind unbekannte Täter am Sonntag in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie hebelten eine Terassentür auf, um in das Gebäude zu gelangen. Es wurden sämtliche Räume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein Goldring und Bargeld entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 17 Uhr und 21 Uhr.

Auf dem Hilgenweg brachen unbekannte Täter am Sonntag in ein Wohnhaus ein. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangen in das Gebäude. Dort wurden diverse Räume durchsucht. Art und Umfang des Diebesguts sind noch Bestandteil der Ermittlungen. Die Tatzeit konnte auf 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr eingegrenzt werden.

Auf der Germanikusstraße verschafften sich unbekannte Täter am Sonntag Zutritt zu einem Wohnhaus. Sie hebelten ein Fenster auf und öffneten eine Terrassentür. Nach einer Durchsuchung der Räumlichkeiten wurden Bargeld und ein Schlüssel entwendet. Die Tat fand zwischen 11:30 Uhr und 19:45 Uhr statt.

Auf der Römerstraße gelangten unbekannte Täter am Sonntag in ein Mehrfamilienhaus. Auch hier wurde eine Terrassentür aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Art und Umfang der Beute sind bisher nicht bekannt. Die Tat ereignete sich zwischen 14:10 Uhr und 19 Uhr.

Marl:

Auf der Borkumer Straße wurde am frühen Samstagabend ein Einbruchsalarm ausgelöst: Zwei unbekannte Täter wollten gegen 18 Uhr in ein Wohnhaus einbrechen. Die Hausbewohner konnten zwei Personen erkennen, die wegliefen. Ein paar Häuser weiter wurde tatsächlich eingebrochen. Das gesamte Wohnhaus wurde durchsucht und Bargeld gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es möglich, dass es sich bei beiden Taten um die gleichen Täter handelt.

Waltrop:

Im Hangel wurde am Freitagnachmittag oder am frühen Freitagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter kletterten vermutlich über eine Regentonne auf das Terrassendach. Dort öffneten sie gewaltsam ein Fenster und durchwühlten mehrere Räume. Bislang konnte festgestellt werden, dass ein Parfüm und eine Uhr fehlen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

