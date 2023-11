Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Jugendlicher Radfahrer nach Zusammenstoß gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem vermutlich 14-jährigen Radfahrer, der am Sonntagmittag in einen Unfall mit einem anderen Radfahrer verwickelt war. Der Unfall selbst passierte gegen 12.50 Uhr am Konrad-Adenauer-Platz. Ein 57-Jähriger aus Dorsten wurde leicht verletzt, nachdem er mit einem (etwa) 14-Jährigen Radfahrer zusammengestoßen war. Der Jugendliche blieb stehen, wurde dann aber durch Passanten nach Hause geschickt. Die Personalien sind nicht bekannt. Der jugendliche Radfahrer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Gleiches gilt für Zeugen, die weitere Angaben zu ihm machen können. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

