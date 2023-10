POL-Einsatz: Vor der Bootskontrolle geflüchtet

Weil am Rhein (ots) - Am heutigen Tag (04. Oktober 2023) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Brand auf einem Containerschiff. Das Schiff lag zu dieser Zeit im Hafen von Weil am Rhein. Das Feuer entstand nach derzeitigen Erkenntnissen durch einen technischen Defekt im Bereich der Mannschaftsunterkünfte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es war auch ein Feuerlöschboot im Einsatz. Bei dem Brand wurde niemand ...

mehr