POL-Einsatz: Brand auf Containerschiff

Göppingen (ots) - 88709 Meersburg, Bodenseekreis, Uferpromenade Meersburg Zu einem größeren Einsatz kam es am Dienstagabend dem 03.10.2023 gegen 18:00 an der Uferpromenade in Meersburg. Durch Passanten wurde auf der dortigen Liegewiese Bekleidung, Handtücher sowie ein herrenloses Fahrrad aufgefunden, so dass von einem Seenotfall/Badeunfall ausgegangen werden ...

mehr