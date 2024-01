Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.01.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Scheiben von Fahrzeugen eingeschlagen - Zeugen gesucht

Unbekannte schlugen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Scheiben von mehreren Fahrzeugen in Heilbronn ein. Am frühen Freitagmorgen, gegen 0.45 Uhr, meldete einer der Besitzer der Polizei, dass in der Austraße vier beschädigte Pkws stehen würden. An allen Autos wurden die Front- und Seitenscheiben mit einem bisher unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Der hierbei entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Gebäude des Landratsamts beschädigt - Wer hat etwas gesehen?

Eine bisher unbekannte, männliche Person beschädigte am Donnerstagabend mehrere Scheiben des Landratsamts Heilbronn. Gegen 21.20 Uhr gelangte der Mann auf bisher unbekannte Weise auf das Gelände in der Lerchenstraße und warf mit Pflastersteinen 16 Fensterscheiben des Gebäudes ein. Als ein Zeuge auf den Täter aufmerksam wurde und ihn ansprach, entfernte er sich in Richtung Mönchseestraße. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der verursachte Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Geschehen oder dem Unbekannten machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Schwaigern: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nachdem eine bisher unbekannte Person zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen bei Schwaigern mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und anschließend flüchtete, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 17.30 Uhr und 8 Uhr war die gesuchte Person mit ihrem Pkw auf der Landesstraße 1107 von Massenbach in Richtung Schwaigern unterwegs und kam auf Höhe der Einmündung zum Wasserturm, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend schleuderte das Auto über ein Feld, wobei ein Blumenbeet und ein Werbeschild beschädigt wurden. Nach dem Unfall entfernte sich die unbekannte Person unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug des Verursachers oder der Verursacherin muss schwere Beschädigungen aufweisen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen am Neckar.

Neckarwestheim: Mehrere Garagen aufgebrochen und Pedelecs gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unberechtigt Zutritt zu mehreren Garagen in Neckarwestheim. Der oder die Täter machten sich an insgesamt fünf Garagen im Wohngebiet "Rohrhart" zu schaffen. Bei drei der Objekten gelangten sie ins Innere der Gebäude und entwendeten insgesamt sechs Pedelecs im Gesamtwert von fast 30.000 Euro. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Zweiräder machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen am Neckar.

Brackenheim/Dürrenzimmern: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person brach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Zigarettenautomaten in Brackenheim und Dürrenzimmern auf. Der Täter oder die Täterin verschaffte sich gewaltsam Zugriff auf das Innere der Maschinen in der Marktstraße und der Mönchsbergstraße und entnahm Bargeld und Zigaretten. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an den Arbeitsbereich Seriendelikte beim Polizeipräsidium Heilbronn.

Unterheinriet: Wer wurde durch die Fahrweise eines Mercedes gefährdet?

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am Donnerstagmittag mehrere Verkehrsteilnehmer durch das Fahrverhalten eines Mercedes-Lenkers gefährdet wurden. Gegen 12.10 Uhr war der Fahrer oder die Fahrerin eines grauen Mercedes mit Ludwigsburger Kennzeichen auf der Landesstraße 1111 von Löwenstein in Richtung Beilstein unterwegs. Hierbei soll das Fahrzeug immer wieder über den Mittelstreifen gelenkt worden sein. Nur durch das Ausweichen und Abbremsen entgegenkommender Verkehrsteilnehmer konnte ein Unfall vermieden werden. Nun sucht die Polizei Zeugen und mögliche Geschädigte des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

