POL-OG: Offenburg - Zwei Leichtverletzte

Offenburg (ots) - Eine Frau musste am Donnerstagabend Unfallspuren an ihrem schwarzen VW Caddy feststellen, von dem Verursacher fehlte jedoch jede Spur. Die 54-jährige VW-Besitzerin hatte ihren Wagen zwischen 18 Uhr und 19 Uhr in der Gaswerkstraße abgestellt. Als sie zurückkam, fielen ihr Beschädigungen an der vorderen Stoßstange sowie an der Motorhaube des VW auf. Der Verursacher konnte bislang nicht festgestellt ...

mehr