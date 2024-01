Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 27.01.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Alkoholisiert mit PKW gefahren

Am späten Freitagnachmittag, gegen 19:00 Uhr, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung in Sandhorst ein PKW im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch bei dem 64jährigen Fahrzeugführer aus Aurich festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen.

Aurich - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, beabsichtigte ein 20jähriger PKW-Führer aus Aurich von der Esenser Straße (B210) aus Rtg. Wittmund kommend nach links in die Westerlooger Straße abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des PKW einer vierköpfigen Familie (zwei Erwachsene, zwei Kinder), welche die Esenser Straße in Rtg. Wittmund befuhr. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider PKW. Durch den Unfall wurden alle Fahrzeuginsassen leicht verletzt und mittels Rettungswagen vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beteiligten PKW waren nach dem Anstoß nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 18.000,-EUR geschätzt. Die Fahrbahn wurde für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für ca. 1 Stunde gesperrt.

Norden

Verkehrsgeschehen

Dornum - Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Am Freitagmittag wurde ein 22-jähriger Fahrzeugführer durch Polizeibeamte im Zuge einer Verkehrskontrolle in Dornum angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 22-Jährige aus Dornum nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Hage - Unfallflucht

Freitagmittag, in der Zeit von 13:05 Uhr - 13:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Hage (Baantjebur) zu einer Verkehrsunfallflucht. Die geschädigte Fahrzeugführerin stellte ihren silbernen VW Golf auf dem Parkplatz des Marktes ab und begab sich in das Geschäft. Als sie zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an ihrem Fahrzeug fest. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel.: 04931/921-0.

Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Nach Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

Am Freitagnachmittag, den 26.01.2024, wurde eine 21-Jährige Fahrradfahrerin bei einem Unfall gegen 15:45 Uhr leicht verletzt. Die Wittmunderin fuhr vom Leepenser Weg aus entlang der Berufsschule und den Sportanlagen in Richtung Bromberger Straße. In Höhe der Bushaltestellen zwischen den zwei dortigen Schulen kam ihr ein neueres, silberfarbiges SUV, aus Richtung Bromberger Straße kommend, entgegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Fahrradfahrerin und dem SUV, woraufhin die 21-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der/die Fahrer/in des SUVs, ohne sich um die Verletzte und eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Das SUV müsste im Frontbereich leicht beschädigt sein. Personen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter 04462-9110 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell