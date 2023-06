Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehr Bremerhaven mehrere Einsätze zeitgleich

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven hatte heute Nacht mehrere Einsätze zeitgleich zu bewältigen. Gegen 1.20 Uhr wurde der erste Löschzug der Feuerwehr zu einem Gartenlaubenbrand im Weg 67 im Stadtteil Schiffdorferdamm alarmiert. Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr brannten mehrere Objekte, unter anderem Gartenlauben, zum Teil in voller Ausdehnung. Aufgrund der schlechten Löschwasserversorgung wurde frühzeitig ein Fahrzeug der Feuerwehr Bremerhaven und der Ladekran des Technischen Hilfswerkes (THW) für einen Pendelverkehr nachgefordert. Des Weiteren wurden im späteren Verlauf zwei Löschfahrzeuge einer Freiwilligen Feuerwehr aus dem Landkreis Cuxhaven zur primären Unterstützung der Löschwasserversorgung alarmiert. Durch eine Riegelstellung wurde das Übergreifen auf weitere Objekte, unter anderem Bäume, durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhindert. Während des Einsatzes kam es zu Explosionen von Gasflaschen. Die Einsatzstellenverpflegung übernahmen die Einsatzkräfte des THW. Über die Brandursache und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Die Einsatzkräfte des zweiten Löschzuges wurden gegen 1.40 Uhr, kurze Zeit nach der Alarmierung des ersten Löschzuges, zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem lebensmittelverarbeitenden Betrieb im Fischereihafen alarmiert. Zu einer weiteren ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Hochhaus in der Deichstraße alarmierte die Regionalleitstelle gegen 1.50 Uhr die Feuerwehr. Bei beiden Einsätzen lösten die Rauchmelder bestimmungsgemäß aus, ein Feuer hat sich allerdings nicht bestätigt.

An den Einsätzen waren die beiden Löschzüge der Berufsfeuerwehr Bremerhaven, alle drei Bremerhavener Freiwilligen Feuerwehren, das Technische Hilfswerk und eine Feuerwehr aus dem Landkreis Cuxhaven mit einer Vielzahl von Einsatzkräften beteiligt. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell