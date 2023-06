Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Stromausfall in Teilen von Bremerhaven

Weddewarden und Teile von Lehrheide ohne Strom

Bremerhaven (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 21:50 Uhr zu einem Stromausfall in Bremerhaven-Weddewarden und Teilen von Bremerhaven-Lehrheide. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven wurde der betroffene Bereich erkundet und auf der Zentralen Feuerwache ein kleiner Stab zur Einsatzführung eingerichtet. Es gab einen engen Austausch mit der SWB, die gegen 23:20 Uhr in den ersten Bereichen den Strom wieder zuschalten konnte. Stromausfall bedingt lösten Brandmeldeanlagen aus, die von der Feuerwehr angefahren wurden. Um 00:18 war in Weddewarden der Strom wieder zugeschaltet.

