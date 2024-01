Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - In leerstehendes Haus eingebrochen/Aurich - Scheibe eingeworfen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hinte - In leerstehendes Haus eingebrochen

Unbekannte Täter sind in Hinte in ein leerstehendes Haus eingebrochen. Sie stiegen in das Einfamilienhaus in der Möwenstraße ein und entwendeten einen Werkzeugkoffer. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 18.01.2024, 15 Uhr, bis zum 24.01.2024, 9.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hinte unter der Telefonnummer 04925 925430 entgegen.

Aurich - Scheibe eingeworfen

Unbekannte Täter haben in Aurich eine Sachbeschädigung begangen. Sie warfen in der Karolinenstraße die Fensterscheibe eines Veranstaltungsraumes ein. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Aurich unter 04941 606215.

